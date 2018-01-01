В Украине разрабатывают проект постройки собственной базы на Луне

В 2062 году украинцы планируют запустить постоянную базу на Луне.

Украина хочет построить базу на Луне tokar.ua

Проект базы на поверхности Луны разрабатывается украинским КБ "Южное"

Амбициозный план может быть реализован вместе с Европейском космическом агентством в ближайшие десятилетия, пишет Тokar.

Как рассказал начальник проектного отдела КБ "Южное" по разработке специальных ракетно-космических систем Геннадий Осиновый, проект имеет пять этапов реализации.

Предварительный этап предусматривает картографирование видимой поверхности Луны и разработку тяжелой ракеты-носителя "Криптон", а также разгонного и посадочного месячных модулей.

На следующей стадии, которая пройдет с 2030 по 2032 годы, специалисты определят место будущей базы. Именно туда "Криптон" доставит четырех космонавтов и модули для создания самой базы. Тогда же предстоит вывод на орбиту космической станции.

Третий этап расширенной конфигурации (2032 — 2042 года) предусматривает доставку и монтаж командного и ремонтного модулей, энергетической установки питания базы и лунохода.

Далее до 2062 года запланирован этап перехода на производство — создание замкнутой системы жизнеобеспечения, производственной базы и обсерватории.

И уже в 2062 году украинцы планируют запустить постоянную базу, которая не предполагает постоянного пребывания человека на Луне.

При этом отмечается, что пока что проходит первый этап проекта.

Напомним, ранее исследование ученых из США, показало, что вода распространена по всей поверхности Луны, а не ограничивается полярными регионами.