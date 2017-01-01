Арестованы ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга беглого "кошелька Януковича"

Свое ходатайство правоохранители мотивировали тем, что активы Курченко могут быть приобщены к вещественным доказательствам.

Имущество Курченко арестовано решением суда

Ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимого имущества беглого бизнесмена времен экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко арестовано решением Печерского районного суда Киева.

Группа прокуроров и следователей Генеральной прокуратуры, осуществляющих расследование отмывания доходов, полученных незаконным путем, ходатайствовали об аресте средств компании "Украинский медиа-холдинг", конечным бенефициаром которого является упомянутый бизнесмен, свидетельствует решение суда, зарегистрированное в Едином реестре.

Свое ходатайство правоохранители мотивировали тем, что указанные активы могут быть приобщены к вещественным доказательствам, поскольку у следствия есть все причины утверждать, что эти средства и все, что на них было приобретено, получено незаконным путем.

Кроме того, обвинители заявили, что факт погашения 160 млн долларов кредита, предоставленного государственным "Укрэксимбанком" одной из компаний холдинга, является ничем иным как фактом легализации незаконно полученных средств. Кроме того, следователи указывали на риск потери этих активов и на то, что в случае доказанности их незаконного происходжения, они подлежат процедуре спецконфискации.

Суд, изучив предоставленные правоохранителями документы, удовлетворил ходатайство следователей и прокуроров ГПУ и наложил арест на корпоративные, интеллектуальные права, а также на часть недвижимого имущества, принадлежащего холдингу.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в результате реализации в 2013-2014 годах схемы беглого олигарха Сергея Курченко государству нанесен ущерб на 14 млрд грн.