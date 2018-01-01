Бьет детей и учительницу. В Киеве агрессивный школьник терроризирует одноклассников

Для детей, которые плохо видят, в школе организовали спецкласс.

В Киеве агрессивный школьник терроризируют детей Открытые источники

Уже несколько дней его новые одноклассники, дети с плохим зрением, не ходят на уроки. Говорят, что Артур их бьет и показывают шрамы. По их словам, достается даже учительнице, говорится в сюжете ТСН.

"Он толкается, забирает вещи. Он позвал моего ребенка к окну и толкнул его на вазон, стоявший на подоконнике", — рассказала мама одного из мальчиков Марина.

Для детей, которые плохо видят, в школе организовали спецкласс. Именно туда и попал 8-летний Артур, которого еще зимой боялась целая школа в соседнем микрорайоне.

Тогда психологи предполагали, что Артур может так себя вести, потому что подвергается насилию дома. Мама Артура умерла, парня воспитывают папа и бабушка. Поведение ребенка они считают нормой.

После прошлогоднего скандала мальчика забрали у папы и отправили в реабилитационный центр. Но через некоторое время Артура вернули к папе. Тот отвел сына в новую школу, где все повторилось.

Родители требуют установить в классе камеры видеонаблюдения и дать еще одного учителя, чтобы контролировал Артура. Но администрация школы и даже управление образования - не на их стороне.

Директор отказывает, потому что свободных учителей у нее нет, а отец парня не дает разрешение на съемку сына.

"Школа, администрация, родители, наши дети просто заложники одного человека. Из-за того, что есть пробелы в законодательстве", — сетует мать ученицы Ольга Харченко.

В пятницу, 13 апреля, в класс, где учится Артур все же пришел один ученик — Назар. С активным одноклассником он провел три урока и вышел из школы с поцарапанным лбом. Говорит, что Артур бросил в него какой-то предмет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине уволилась учительница, обматерившая школьника.