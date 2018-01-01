Боевики "ДНР" передали Нидерландам останки жертв крушения рейса МН17

Процесс передачи прошел в донецком офисе мониторинговой миссии ОБСЕ.
Такое сообщение в пятницу, 20 апреля, опубликовали контролируемые сепаратистами СМИ.
Согласно обнародованным данным, речь идет о фрагментах останков, обнаруженных в декабре минувшего года гражданином США Патриком Ланкастером неподалку от села Грабово.
Останки нидерландской стороне передали представители "генеральной прокуратуры ДНР" при содействии сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ее донецком офисе.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Нидерландах назвали имена основных подозреваемых в крушении и открыли мемориал памяти жертв.