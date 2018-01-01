"Что мы сейчас - как лохи?" Экс-министр обороны объяснил, почему Украина не заберет захваченные РФ корабли

Михаил Коваль, ныне заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), выступил как свидетель по делу госизмены бывшего президента Януковича.

Корабли в крымской гавани Online.ua

Российская Федерация обязана возвратить Украине все корабли, оставленные украинскими ВМС в 2014 году близ полуострова Крым, но только после проведения ремонта на них.

С таким заявлением в четверг, 15 февраля, выступил Михаил Коваль, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова, и экс и.о. главы Минобороны Украины.

"Есть такое понятие — Международный суд в Гааге. Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить [...]. Смотрите, (десантный корабль – ред.) "Константин Ольшанский" в Средиземное море сколько раз выходил под российским флагом? Они загоняли этот корабль! Все другие корабли, которые захватили, сделали донорами. Они раздерибанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать корабли? Нет!" — заявил он во время своего допроса в качестве свидетеля по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева.

"Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе", — подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Михаил Коваль рассказал подробности вторжения России в Крым.