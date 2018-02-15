Генерал рассказал подробности вторжения России в Крым

15 февраля 2018, 13:47

Генерал рассказал, как разворачивались события, когда он прибыл в Крым, отметив, что в рядах украинских военных было массовое предательство.

Россия под видом обеспечения проведения зимней Олимпиады в Сочи захватила Крым в 2014 году, создав мощную группировку Вооруженных сил.

Об этом заявил бывший исполняющий обязанности министра обороны генерал-полковник Михаил Коваль во время допроса по делу о государственной измене лишенного звания президента Украины Виктора Януковича, сообщает ТСН.

"Ни для кого не тайна, что РФ под видом обеспечения проведения зимней Олимпиады в Сочи создала мощную группировку Вооруженных сил, образовав даже новые соединения и части, такие как разведбригады нового типа, бригады специального значения", — сказал он.

По словам Коваля, согласно приказу экс-президента Украины Виктора Ющенко, Государственная пограничная служба осуществляла контроль за перемещением всех субъектов Черноморского флота, которые дислоцировались на территории Крыма.

"И тогда мы четко увидели, что заявляли один самолет Ил-76 на аэродром в Гвардейске, а прилетело восемь. Вот вам и "зеленые человечки"! 31-я воздушная миротворческая бригада из Ульяновска и 104-й парашютно-десантный полк из Псковской области. Я сразу доложил главе службы. Проходит короткое время и вместо трех анонсированных вертолетов на учения Черноморского флота прилетает 11", — рассказал он.

По мнению Коваля, это было частью боевой операции по захвату полуострова.

"Примеры: операция "Дунай" в Чехословакии, тоже самое было в Венгрии, тоже самое было в Афганистане, то есть наличие Черноморского флота и других частей обеспечения рационного компонента. Оно давало возможность под видом специалистов провести рекогносцировку к своим объектам, иметь проводников из числа местного населения и стремительно выходить, после того как приземлились, к объектам. Старая отработанная система", — добавил генерал-полковник.

Коваль также рассказал, как разворачивались события, когда он прибыл в Крым, отметив, что в рядах украинских военных было массовое предательство.

"Я прибыл на полуостров 4 марта. Активная фаза операции была уже проведена — основные узлы контролировались спецназовцами и военными РФ. Операция была четко спланирована. Я был при погонах генерал-полковника. Я представлял государство. С самого начала было три попытки мне противостоять. 5 марта было три попытки меня задержать. На окружной дороге Симферополя на АЗС господин Мерцалов вместе с казаками меня блокировал, я был окружен, и мы с ними в течение часа говорили. Они сначала ласково со мной говорили, обращались уважительно, потом начали угрожать, что мне пора из Крыма ехать", — вспоминает он.

Коваль отметил, что ему удалось договориться с оппонентами и они позволили ему выполнить приказ Турчинова разобраться с ситуацией на полуострове, однако при двух условиях: разговаривать на русском языке и не вмешиваться в политику.

"Когда мы подъехали к региональному управлению Черноморска, увидел, что передо мной стоит группа из 23 человек в одинаковых бежевых кепочках с шеврончиками ВДВ, среди них 2 кадра с видеокамерами, которые от начала до конца делали видеосъемку. Школа напротив стоит арка, под аркой насчитал около 25 парней кавказской национальности без оружия в спортивных костюмах, все в одинаковых кроссовках. Перед входом в региональное управление группа стоит, в полувоенной зеленой форме, до 60 человек, у всех красная лента на левом предплечье. Перед штабом пограничного управления — персоналии со щитами с флагами автономии, те же самые флаги воздушно-десантных войск и флаг РФ. Дом захвачен российским спецназом, 80 человек, на крышах ребята со снайперскими винтовками, в окнах военнослужащие в балаклавах. Операция четко спланирована", — отметил генерал-полковник.

"Меня хотели первый раз там взять. Летит какой-то мужик в униформе пограничника. Крик, шум. "На штурм, на штурм!" У меня другого выхода не было – я ему просто затрещину дал, в лицо ударил, и на этом штурм закончился" — добавил он.

После этого Коваль с другим генералом в парке собрали всех людей, и объяснили, что нельзя без приказа уходить с границы, и, если кто-то хочет уйти, пусть пишут рапорт на увольнение, а не изменяют присяге.

"После этого выехал в Балаклаву в сопровождении Мерцалова и его людей. Дороги уже блокировались, блокпосты, змейки, блоки железобетонные. Вокруг стояли казаки так называемые, в казачьей форме, но думаю, что у каждого выколота эмблема ВДВ. Балаклава вся заблокирована морской пехотой, это 5-й отряд морской охраны, откуда мы вывели корабли и катера. Я собрал всех наших женщин с детьми. Мужчины же на кораблях вышли в Одессу. Я им сказал, чтобы не переживали, что мужчины вернутся через короткое время и будут охранять границу", — сказал он.

По словам Коваля, после этого они поехали в Ялту, где на него напали и серьезно избили.

"Мерцалов был с ним в машине. Он сказал, что хочет в туалет, но я призывал терпеть до АЗС. Доезжаем до станции, он выскакивает, но садится в свою машину БМВ. Заехали в Ялту, едем до морпорта, где дислоцируется 5-й отряд морской охраны. Заезжаем на площадь перед отрядом, стоит группа российских десантников, в полной экипировке, окружили площадь, внутри до 50 человек. Половина в кожаных куртках, половина в металлических шлемах 1944 года. Машину остановили, прокололи шины, начали раскачивать, кричали: "Где этот бандеровский генерал?" Я выхожу и получаю удар битой, вытаскивают меня из машины, сорвали погоны с плеч. Меня лупят, заставляя стать на колени", — заявил он.

После этого, по словам Коваля, его забросили в какую-то машину, за рулем сидел байкер, полчаса по Ялте ездили, вывезли в горы. Я сделал вывод, что это спецгруппа, так как байкер выяснял по рации квадрат.

"Меня растягивают, и тут байкер говорит командиру: "Тебя на связь старший зеленых кузнечиков". Поговорил, какой-то сигнал другим дал. И тут они из зверей вдруг в нормальных парней превратились. Я уже стал не бандера, а товарищ генерал", — рассказал он.

Генерал-полковник отметил, что после этого они вернулись в Симферополь, где ему предлагали с позором изгнать с территории АРК, однако в итоге оставили у вокзала. Коваль доложил о всех событиях главе службы, а тот — Турчинову. После чего ему дали приказ уезжать. 6 марта он покинул Крым.

Напомним, экс-депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев заявил, что президент России Владимир Путин дал прямое указание аннексировать Крым  на узком совещании с первыми лицами РФ в феврале 2014 года.

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Россия Крым захват аннексия Михаил Коваль
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