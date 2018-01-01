Дело Майдана: в гостинице "Украина" обнаружены пули - ДСР

Улики по делу обнаружили привлеченные к работам промышленные альпинисты.

Работы еще не завершены, отметил Горбатюк

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины заявил, что решение привлечь к работе по расследованию дела Майдана промышленных альпинистов принесло успех; в ходе работы по поиску пуль на верхних этажах здания гостиницы "Украина" альпинисты сумели найти важные улики.

Об этом рассказал в интервью "Українським Новинам" начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Работы еще не завершены. Решили привлечь альпинистов, и не зря это оказалось – нашли пули", - отметил он.

В то же время, добавил Горбатюк, экспертиза изъятых пуль все еще продолжается - и по ее завершении можно будет сказать, что это за пули.

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Ранее сообщалось, все уголовные дела о событиях на Майдане, по которым завершилось или продолжается расследование, передадут Государственному бюро расследований (ГБР), когда оно заработает.

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