ГПУ передаст все дела по Майдану Госбюро расследований

Все уголовные дела о событиях на Майдане, по которым завершилось или продолжается расследование, передадут Государственному бюро расследований (ГБР), когда оно заработает.

Об этом заявил глава Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк в эфире "Громадского радио"

"Законодатель определил, что эти дела, которые ранее были подследственные прокуратуре, должны расследоваться ГБР. Единственное - он сделал ремарку о том, что старые производства, в том числе, к которым можно относить расследование о преступлениях во время Майдана, следственная прокуратура может расследовать до 20 ноября 2019 года", - сказал Горбатюк.

Напомним, закон о Государственном бюро расследований был принят Верховной Радой в ноябре 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а в марте закон вступил в силу.

16 ноября 2017 года конкурсная комиссия избрала Романа Трубу директором ГБР.

С осени только следователи ГБР имеют право заниматься расследованием преступлений, совершенных экс-президентами, высшими государственными чиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генеральной прокуратуры Украины, главой Национального банка, судьями, правоохранителями, чиновниками антикоррупционных органов.