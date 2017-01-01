"Держи вора": обвинения в плагиате Булгакова и Пушкина обернулись для писателя Винничука громким скандалом

После громких обвинений в сети вспомнили плагиат самого обвинителя.

Михаил Булгаков является плагиатором, а его книга "Мастер и Маргарита" наполнена образами и сюжетными линиями, скопированными с нескольких романов и повестей других авторов.

С таким обвинением известный украинский писатель Юрий Винничук выступил 28 января в своем блоге на сайте Збруч.

"Почему француз должен восхищаться Булгаковым, если много образов и сюжетных ходов тот позаимствовал из романа Пьера Мак Орлан "Ночная Маргарита", изданного в Москве в 1927? Главные герои здесь профессор Георг Фауст, продавший душу дьяволу (таинственному Леону, который, конечно, хромает), и благодаря этому превратился в молодого человека, и рыжая красавица Маргарита. Придет в голову французу и роман Александра Дюма "Жозеф Бальзамо", — отметил он.

"Наши дети будут изучать перепевы Пушкина с французского"

На Булгакове Винничук не остановился. Досталось и Александру Пушкину, который, по версии писателя, "перепевал с французского".

"Словом, с Булгаковым проблема. Впрочем, как и с Пушкиным, которого французы не воспринимают, считая обычным эпигоном французской поэзии. Немало классических стихотворений Пушкина, в том числе "Письмо Татьяны" — это перепевы с французского. Но что нам заграница? Наши детки и так не будут изучать Эвариста Парни или Андре Шенье, которых перепевал Пушкин. Они будут учить стихи, где Анна Керн — ах! "Мимолетное виденье", "гений чистой красоты", но никогда не узнают о письме, в котором поэт вспоминает мадам Керн, "которую с помощию Божьей я на днях по*б", — написал Винничук.

Соцсети разделились на два лагеря

Эти высказывания Винничука вызвали бурное обсуждение на сайте, комментаторы разделились на два лагеря: кто-то поддерживает автора: "Мои мысли озвучил, спасибо", "Спасибо! Как-то светлее на душе стало".

А кто-то считает писателя недостойным даже вспоминать имя классиков: "Выхаркивать будете сударь вечно на том простом основании, что гения Булгакова с удовольствием читают дети, выбирая его из сотен других, не по программе, а по личным предпочтениям. Ничего похожего у нас нет".

Плагиатил целыми абзацами

Спустя два дня в интернет-изданиях распространилась информация, что самого Винничука уличили в плагиате, мол, вор первым кричит "держи вора".

Стоит отметить, что Винничука уличили в плагиате еще в 2016 году, но широкое распространение этот факт получил только после публикации с обвинениями Булгакова и Пушкина.

В сети вспомнили расследование Олега Хавича на сайте Варианты с названием "Кофе с плагиатом". "Юрий Винничук, пламенный борец с плагиаторами, сплагиатил часть своих "Тайн львовского кофе" с русскоязычной книги 1988 года", - отмечает автор статьи, которая была написана под впечатлением от более ранних обвинений Винничука - в 2016-м году писатель "разродился пафосным постом о плагиате жены экс-министра культуры Кириленко".

"Но мы понимаем, что в эпоху интернета очень рискованно то "тырить", и после несложного поиска выяснилось, что книга Юрия Винничука "Тайны львовского кофе", которая в неизменном виде вышла уже третьим изданием, в значительной степени является дословным переводом книги М . Пучерова " Всё о кофе " (Киев, "Наукова думка", 1988, 104 с.). Она впервые вышла еще в 1977-м и насчитывала 88 страниц. То есть автор, в отличие от Винничука, работал над усовершенствованием текста", - отметил Хавич.

Примеров плагиата в "Тайнах львовского кофе" собралось несколько десятков. Плагиатил Винничук книгу Пучерова в обратном порядке целыми абзацами. Так, рецепт приготовления обычного кофе по-восточному (приведено в начале таблицы) был списан фактически дословно. Из первоисточника "заимствованы" по 12 рецептов горячих и холодных кофейных напитков, а также рецепты кофейной эссенции и кофейного сиропа. Огромное количество позаимствованного текста были сведены в большую сравнительную таблицу.

"Во всем виноваты потусторонние силы"

Сам Винничук считает, что слухи о плагиате – это проделки "потусторонних сил", и его описание кофе – это не плагиат, а текст рецептов Львовской фабрики, о чем написал на своей странице в Facebook.

"Но есть здесь один нюанс, который подтвердит и директор издательства "Пирамида" Василий Гутковский, что эта книга была совместным проектом с Львовской кофейной фабрикой. Фабрика предоставила книги рекламу и свои материалы, касающиеся кофе и были почерпнуты из различных изданий. В том числе и рецепты, и различные факты о выращивании кофе, его сорта и т.д. Рецепты, как известно, очень редко имеют авторство. Какое авторство может быть в "кофе по-турецки" или "кофе по-ирландски"?", - отметил Винничук.

Поклонники писателя с юмором отнеслись к ситуации и в комментариях поддержали Винничука: "Еще нужно заплагиатить камасутру", "А проекта с львовским дрожжевым заводом у тебя нет?".