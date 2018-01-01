Девочка держалась за мертвого отца. В Азовском море произошла жуткая трагедия

Мужчина с ребенком отправились плавать на матрасе.

Жуткая трагедия на побережье Азовского моря УНИАН

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области местные жители спасли в Азовском море 9-летнюю девочку.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области, трагический инцидент произошел на Федотовой косе, в районе базы отдыха "Троя".

Отмечается, что на пляже одна из отдыхающих обратилась в прокат гидроциклов с просьбой проверить, не нужна ли помощь мужчине и ребенку, которые отправились в море плавать на матрасе и не вернулись.

Мужчина на гидроцикле выехал в море и в 50-ти метрах от берега обнаружил на отмели девятилетнего ребенка, который держался за своего мертвого отца.

"Ребенок не пострадал и был доставлен на берег. Мужчину спасти не удалось. По предварительным данным, 39-летний отец и его 9-летняя дочь — жители г. Харьков" — сообщили в ГСЧС.

Причины смерти мужчины будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, весной прилив с моря затопил половину баз отдыха в курортной Кирилловке, спасатели были вынуждены эвакуировать людей.

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