Директор НАБУ опроверг данные о прослушке у главы САП Холодницкого

Кроме того, Артем Сытник подверг критики медийное пространство Украины.

Артем Сытник УНИАН

Директор НАБУ Артем Сытник опроверг появившиеся в СМИ накануне сведения о том, что в кабинете главы САП Назара Холодницкого были обнаружены устройства, предназначенные для прослушивания.

Такое заявление Сытник сделал в среду,21 марта, выступая на конференции "Борьба с коррупцией в Украине: состояние дел" в бельгийском Брюсселе, сообщает агентство "Укринформ".

Кроме того, руководитель НАБУ назвал сообщения некоторых журналистов о "прослушке", установленной в кабинете Холодницкого, искаженной информацией.

"К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что, не имея никакого комментария от уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, фантастический роман просто отдыхает", - резюмировал Сытник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что НАПК составило на Артема Сытника протокол о коррупции.