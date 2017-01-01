Директор николаевского аэропорта арестован, но может выйти из-под стражи под залог

Защитник утверждал, что управленец плохо себя чувствует.
Задержанный может выйти из-под стражи после внесения залога в размере 2,5 млн гривень, пишет УНИАН.
По данным агентства, представитель обвинения — прокурор Артем Демида, ходатайствовал о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов гривень.
Защитник управленца просил не брать мужчину под стражу, ссылаясь на его "плохое самочувствие".
Напомним, Михаила Галайко задержали 28 декабря в Николаеве при попытке дать взятку главе Николаевской областной госадминистрации, директор аэропорта предложил чиновнику 2,5 миллионов гривень и фактически был намерен передать 700 тысяч гривень.