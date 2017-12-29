В Николаеве директора аэропорта задержали на взятке в 2,5 миллиона гривень главе ОГА

В четверг, 28 декабря, в Николаеве был задержан директор областного коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Михаил Галайко при попытке дать взятку главе ОГА Алексею Савченко.

Об этом на совместном брифинге с Савченко сообщил прокурор области Тарас Дунас, пишут "Никвести".

По его информации, Михаил Галайко предложил главе Николаевской ОГА взятку в размере 2,5 млн грн и фактически был намерен передать вчера 700 тыс. грн.

"Вчера директор Международного аэропорта, коммунального предприятия набрался наглости и, придя в кабинет главы облгосадминистрации, предложил ему взятку, от которой глава администрации отказался. Предложение прозвучало в размере 2,5 млн гривен. Фактически было передано 700 тыс. по этому поводу", — рассказал областной прокурор.

Он сообщил, что действия Михаила Галайко на данный момент квалифицированы как дача взятки, что предусмотрено ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 лет с конфискацией имущества или без таковой по решению суда.

На данный момент Михаил Галайко задержан и пребывает в изоляторе временного содержания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Кроме того, прокурор Николаевской области сообщил, что следствие проверит происхождение этих денег, которые директор аэропорта предлагал губернатору области.

"Следствием поставлена задача проверить происхождение этих денег, из чего эти деньги получены, каким способом они были собраны, при каких обстоятельствах они были конвертированы в наличные средства и были предметом взятки, которую имел намерение этот нечестный руководитель передать главе облгосадминистрации", — сказал Дунас.

Напомним, ранее в Затоке на взятке в 135 тысяч долларов поймали чиновника из сельсовета.