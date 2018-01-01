"Дневной позор". Константин Хабенский угодил в базу "Миротворца"

Теперь актеру грозят санкции от украинских властей.

Константин Хабенский "вДудь" / УНИАН

Известный российский актер Константин Хабенский угодил в базу данных проекта "Миротворец".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)", − написали участники проекта.

Соответственно, отныне Хабенскому, приехавшему в аннексированный Крым с визитом в легендарный пионерлагерь "Артек", могут угрожать санкции от украинских властей. В первую очередь – запрет на въезд в Украину минимум трехлетний срок.

Хабенский стал известен в начале нулевых после роли оперуполномоченного Игоря Плахова в криминальном телесериале "Убойная сила", а окончательное прославился, сыграв мага-"иного" Антона Городецкого в фантастической дилогии "Ночной дозор / Дневной дозор". Недавно он также сыграл главную роль и дебютировал в режиссуре, выпустив в прокат фильм "Собибор" − о восстании в нацистском концлагере.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Хабенский спровоцировал скандал из-за вопроса журналистки.

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