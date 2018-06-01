Эксперт объяснил важность Азовского моря для России

РФ после строительства Крымского моста пытается сделать Азовское море своим внутренним, считает военный журналист.

В целенаправленной стратегии РФ Азовское море занимает довольно важное место, отметил эксперт mns.gov.ua

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявил, что Азовское море занимает довольно важное место в целенаправленной стратегии России, оно имеет связующее положение между захваченным Крымом и неподконтрольной Украине частью Донбасса.

РФ после строительства транспортного перехода через Керченский пролив (Крымский мост — Ред.) пытается сделать море своим внутренним, рассказал эксперт в интервью "Апострофу".

"Азовское море занимает довольно важное место в целенаправленной стратегии России. Оно имеет связующее положение между Крымом и оккупированной частью Донбасса, то есть России не надо пробивать этот коридор, просто надо это господство сделать стабильным и устойчивым", — отметил он.

По его словам собеседника издания, использование моря "может достичь характера использования внутренних вод Российской Федерации".

Ранее СМИ писали, что после задержания украинскими пограничниками судна "Норд" из Крыма командование российского Черноморского флота, включая морскую авиацию, готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

Потом в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с 30 апреля были зафиксированы случаи остановки и досмотра ФСБ России невоенных судов, следующих в нашу страну. Узнать больше об инцидентах можно здесь.

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