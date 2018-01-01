Флаги СССР в Кривом Роге: Командира части Нацгвардии сняли с поста

Информацию опубликовал пресс-секретарь Национальной гвардии Вадим Голуб.

Парад в Кривом Роге 0564.ua

В Кривом Роге командир воинской части №3011 Вячеслава Мельника полковник отстранен от своего поста из-за участия в параде с советской символикой бойцов Национальной гвардии Украины.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пресс-секретарь Национальной гвардии Вадим Голуб.

В ходе расследования, командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров отстранил от исполнения обязанностей командира воинской части 3011 полковника Вячеслава Мельника", – говорится в тексте.

Кроме того, по словам Голуба, руководство Национальной гвардии Украины продолжает служебное расследование по факту данного "парадного инцидента".

Напомним, ранее СМИ объяснили, для чего в Кривом Роге вывесят флаги "Новороссии".

В Кривом Роге командир воинской части №3011 Вячеслава Мельника полковник отстранен от своего поста из-за участия в параде с советской символикой бойцов Национальной гвардии Украины.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пресс-секретарь Национальной гвардии Вадим Голуб.

В ходе расследования, командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров отстранил от исполнения обязанностей командира воинской части 3011 полковника Вячеслава Мельника", – говорится в тексте.

Кроме того, по словам Голуба, руководство Национальной гвардии Украины продолжает служебное расследование по факту данного "парадного инцидента".

Напомним, ранее СМИ объяснили, для чего в Кривом Роге вывесят флаги "Новороссии".