Скандал в Кривом Роге. Нацгвардейцы прошли по городу под советскими флагами

По поводу использования нацгвардейцами советской символики в Кривом Роге во время празднования 74-й годовщины освобождения города от нацистской оккупации в Национальной гвардии Украины назначено служебное расследование.

По сообщению Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины, 22 февраля военнослужащие Национальной гвардии Украины в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков.

"Во время акции использовалась советская символика. По данному факту командующим Национальной гвардии Украины генерал-полковником Юрием Аллеровым назначено служебное расследование", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге появятся флаги "Новороссии".