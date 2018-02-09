Без паники. СМИ объяснили, почему в Кривом Роге появятся флаги "Новороссии"

В нескольких районах Кривого Рога Днепропетровской области для съемок фильма "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы будут вывешены флаги так называемой "Новороссии", а по улицам будут ходить люди в форме незаконных вооруженных формирований самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Горожан просят не паниковать, пишет сайт города 0564.

Съемки начались в четверг, 8 февраля, в Терновском районе и будут проходить на протяжении четырех дней.

В Кривом Роге о появлении на улицах "боевиков" предупреждены городские и районные власти, а также активисты всех патриотических организаций. За порядком во время съемок следят правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Исландии известный местный режиссер Бенедикт Эрлингссон начал съемки французско-исландско-украинского фильма "Женщина на войне", его финал будет отснят в Украине.