Гибель Кузьмы "Скрябина". Таинственный "свидетель" рассказал, как ДТП подстроили

Неизвестный ранее был судим, а телефон, с которого он звонил в день аварии, был в Запорожье, отметили в Нацполиции.

Андрей Кузьменко после аварии якобы еще полчаса был жив 1kr.ua

Журналисты нашли таинственного "свидетеля" аварии, в которой три года назад погиб украинский музыкант Андрей Кузьменко (Кузьма, был лидером группы "Скрябин"), он утверждал, что ДТП подстроили.

Honda зажали джип артиста, заявил неизвестный, говорится в расследовании "Секретных материалов", опубликованном на ТСН.

По его словам, после аварии музыкант еще полчаса был жив. "Он еще хрипел, ну как хрипел, он стонал, стонал очень сильно, всячески дергался", — рассказал мужчина.

"Свидетель" не общался с правоохранителями. В Главном управлении Нацполиции в Днепропетровской области сообщили, что установили личность "свидетеля", он ранее был судим, а в момент аварии телефон, с которого звонил человек, находился в Запорожье.

Напомним, утром 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко на автомобиле Toyota Sequoia в Криворожском районе Днепропетровская область в районе села Терноватка на закруглении дороги врезался в молоковоз, от полученных травм музыкант погиб на месте происшествия. Узнать подробности ДТП можно здесь.