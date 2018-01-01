"Греховные извращения и Божий гнев". В УПЦ (МП) пытаются воспрепятствовать ЛГБТ-маршу в Киеве

"Есть один верный метод - молитва и пост". В общем, по поводу отношения к сексуальным меньшинствам церковь строго следует Священному Писанию.

Горящие церковные свечи УНИАН

Настоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий призвал власти столицы Украины не допустить проведения марша в поддержку ЛГБТ ("КиевПрайда") в городе, поскольку такое мероприятие наверняка "вызовет гнев Божий".

Соответствующее заявление священнослужителя обнародовала пресс-служба УПЦ (МП).

"Мы уважаем мировоззрения и интересы других людей. Однако они не должны пропагандировать греховные извращения. Недопустимо уравнивать грех с дарованной Богом свободой. А поэтому, чувствуя ответственность перед Богом и людьми, беспокоясь о современном и будущем поколении, обращаемся к вам, уважаемые чиновники, с просьбой не допустить проведения в столице нашего государства — Киеве, марша представителей ЛГБТ-сообществ", − говорится в тексте.

Митрополит Онуфрий подчеркивает, что "Священное Писание решительно осуждает содомский грех и любые другие противоестественные отклонения".

"Проведение подобных мероприятий — это публичная и откровенная пропаганда греха, в частности половых извращений. Это может нанести непоправимый вред чистым сердцам и душам наших детей и, более того — навлечь гнев Божий на Украинскую землю, на которой и без того уже несколько лет подряд проливается невинная кровь украинцев", − заявил он.

Кроме того, известно, из-за проведения УПЦ (МП) 17 июня проведет в Киеве "молебен за сохранение христианских семейных ценностей и о даровании мира Украине".

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутаты Европарламента призвали украинских чиновников выйти на марш ЛГБТ.

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