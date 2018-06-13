Гей-парад в Киеве 2018: когда пройдет, где, каким будет лозунг

В воскресенье, 17 июня в Киеве пройдет ежегодный гей-парад "Марш равенства в поддержку ЛГБТ".

Подробности программы организаторы опубликовали на своей странице в Facebook и на сайте, уточнив, что принять участие в рядах ЛГБТ-сообщества можно будет только по предварительной записи. Причина - беспокойство за порядок во время марша и безопасность участников, уточняют организаторы. Зарегистрировавшиеся участники узнают о месте проведения акции раньше остальных.

В "КиевПрайде" на Facebook сообщается, что марш начнется в 9 часов утра, в то же время на официальном сайте "КиевПрайда" желающих присоединиться просят зарезервировать в день проведения время с 8 утра до часу дня. При этом в анкете, которую участники марша должны заполнить, им предлагается пройти инструктаж по безопасности.

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Участникам запрещается приносить на шествие колющие, режущие и взрывоопасные предметы. Также организаторы отмечают, что каждый, кто планирует принять участие в Марше равенства, должен понимать риски, которые с этим связаны.

Лозунгом шествия на этот раз будет "Видимость" (Visibility).

Маршрут и место сбора участников, а также количество участников в настоящий момент не известны. В 2017 году анонсировалось участие 5 тысяч человек в Марше равенства, но в итоге пришли около 2,5 тысяч. В последний момент организаторам также пришлось изменить маршрут из-за угроз националистов.

По мнению организаторов, проведение марша позволит обществу увидеть и услышать своих сограждан: геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов и людей других идентичностей, а также их союзников, чтобы вместе делать Украину лучше.

Посвященные "КиевПрайд-2018" мероприятия стартуют 8 июня.

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