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Из Грузии вторые сутки авиакомпанией Bravo Airways не могут вылететь украинцы с детьми: фото и видео

Сегодня, 19:29
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1 / 9 (Фото: Facebook/Ксюша Дубенчук)

Пассажиры из аэропорта сообщают, что среди них есть травмированные.

 

Из аэропорта столицы Грузии Батуми уже на протяжении более суток не могут вылететь 48 туристов из Николаева, среди них 19 детей и два травмированных человека.

Как сообщают николаевцы в Facebook, должна была обеспечить авиакомпания Bravo Airways.

"Вылет должен был состояться в 15:30, его перенесли на 19:10, потом ещё на полчаса, на час и т.д. Туристическая компания не отвечает, ее сайт, как мне объяснили, заблокирован. 19 детей от года и старше находятся в аэропорту с родителями. Самолет в Киеве подняли и посадили, якобы он неисправен. Никто ничего не объясняет", - пишет в соцсети одна из пассажиров Ксения Дубенчук.

Люди отмечают, что уже обратились к первому секретарю посольства Украины в Грузии Любомиру Королю. Дипломат сообщил, что финансирование со стороны Украины отсутствует, поэтому туристам не могут предоставить воду, еду и ночлег. Позже в посольстве заявили, что "ситуация катастрофическая", но обещали помочь.

Туристы сообщают, что среди пассажиров есть двое травмированных. У мальчика сломана нога, а у девушки крайне серьезная травма, которая требует срочной медицинской помощи, поскольку ее начало лихорадить.

"Все туроператоры разводят руками, никто не может помочь. Дети голодные уже вторые сутки, мы разместились рядом с аэропортом сегодня за свои деньги как могли, т.к. у многих не осталось средств. Звоним в авиакомпанию с 18:30, но до сих пор ни один телефон не отвечает. Даже представителя этой авиакомпании нет в Грузии", - описала ситуацию еще одна туристка Яна Молодай.

Напомним, с авиакомпанией Bravo Airways в Украине произошла непонятная ситуация. В Киеве несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталию и Батуми.

Ранее свыше 300 человек не могли на протяжении нескольких суток вернуться в Украину из Туниса.

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Теги:  
Грузия, пассажиры, аэропорт, вылет, туристы, дети, травмированные, Bravo Airways
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