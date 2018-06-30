Число застрявших в Тунисе украинцев увеличилось в несколько раз: Омелян рассказал подробности

Число украинских туристов, которые не могут вылететь из Туниса, достигло 800 человек, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, в ночь на субботу из Туниса был один дополнительный борт, который забрал 120 человек, а в понедельник, 2 июля, будет обеспечено еще 5 рейсов, из них два будут на Львов и три — на Киев.

При этом Омелян пояснил, что задержка с возвращением украинцев из Туниса возникла из-за того, что туроператор "Oasis Travel" задолжал перевозчику "Bravo" более миллиона долларов.

"Об этой ситуации "Oasis Travel" знал, были разные моменты урегулирования, никаких средств не поступало", — подчеркнул министр в эфире телеканала "112. Украина".

Напомним, ранее сообщалось, что около 300 украинских туристов уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Часть туристов остается в аэропорту Монастира, остальных - разместили в отеле города Сус.

Позднее Омелян пригрозил забирать лицензии у авиакомпаний после инцидента с украинцами в Тунисе.