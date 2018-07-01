В аэропорту "Киев" застряли тысячи украинских туристов

В Киеве пассажиры снова не могут вылететь из аэропортов в путешествия, оформленные туроператором.

Как сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook, со вчерашнего дня рейсы задерживают в аэропорту "Киев". Несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталию и Батуми.

"В аэропорту Киев им. Сикорского (Жуляны) снова огромные задержки, самолеты авиакомпании "Браво" не летают. Как утверждает представитель авиакомпании, они не получили денежный транш от туроператоров и им просто не за что заправить самолет. Со своей стороны туроператор говорит, что все оплачено и проблема именно в авиаперевозчике", - сказано в сообщении.

Накануне в связи с отменой авиарейсов компании Bravo Airways из Киева, Харькова и Запорожья в Тунис, в столичном аэропорту собрались почти 100 туристов.

Всех пассажиров с отмененных рейсов собрали в Жулянах, но отсюда рейсы в Тунис также были отменены. При этом некоторые туроператоры не выходили на контакт, игнорировали все обращения и телефонные звонки.

Результаты ежегодного исследования компании AirHelp оказались неутешительными для международного аэропорта "Борисполь". Согласно рейтинга, он попал в десятку самых плохих воздушных ворот в мире.

Исходя из показателей своевременной производительности, качества обслуживания и оценки обработки жалоб клиентов, самым худшим признан Кувейтский международный аэропорт.