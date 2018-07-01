Из Грузии вторые сутки авиакомпанией Bravo Airways не могут вылететь украинцы с детьми: фото и видео

Из аэропорта столицы Грузии Батуми уже на протяжении более суток не могут вылететь 48 туристов из Николаева, среди них 19 детей и два травмированных человека.

Как сообщают николаевцы в Facebook, должна была обеспечить авиакомпания Bravo Airways.

"Вылет должен был состояться в 15:30, его перенесли на 19:10, потом ещё на полчаса, на час и т.д. Туристическая компания не отвечает, ее сайт, как мне объяснили, заблокирован. 19 детей от года и старше находятся в аэропорту с родителями. Самолет в Киеве подняли и посадили, якобы он неисправен. Никто ничего не объясняет", - пишет в соцсети одна из пассажиров Ксения Дубенчук.

Люди отмечают, что уже обратились к первому секретарю посольства Украины в Грузии Любомиру Королю. Дипломат сообщил, что финансирование со стороны Украины отсутствует, поэтому туристам не могут предоставить воду, еду и ночлег. Позже в посольстве заявили, что "ситуация катастрофическая", но обещали помочь.

Туристы сообщают, что среди пассажиров есть двое травмированных. У мальчика сломана нога, а у девушки крайне серьезная травма, которая требует срочной медицинской помощи, поскольку ее начало лихорадить.

"Все туроператоры разводят руками, никто не может помочь. Дети голодные уже вторые сутки, мы разместились рядом с аэропортом сегодня за свои деньги как могли, т.к. у многих не осталось средств. Звоним в авиакомпанию с 18:30, но до сих пор ни один телефон не отвечает. Даже представителя этой авиакомпании нет в Грузии", - описала ситуацию еще одна туристка Яна Молодай.

Напомним, с авиакомпанией Bravo Airways в Украине произошла непонятная ситуация. В Киеве несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталию и Батуми.

Ранее свыше 300 человек не могли на протяжении нескольких суток вернуться в Украину из Туниса.