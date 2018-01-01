Масштабное ДТП с маршруткой в Житомирской области: главные подробности трагедии

Среди погибших в результате жуткого ДТП в Житомирской области — один ребенок и водитель маршрутного автобуса.

Столкновение маршрутного автобуса "Мерседес Спринтер" сообщением "Киев-Ровно" с грузовым автомобилем ДАФ в Житомирской области, в результате которого погибли 10 человек, произошло на 127 км трассы Киев-Чоп.

Среди погибших в результате ДТП — ребенок

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Житомирской области, среди погибших в результате жуткого ДТП в Житомирской области — один ребенок и водитель маршрутного автобуса.

Отмечается, что в результате ДТП водитель маршрутного автобуса и 9 пассажиров погибли (из них один ребенок) и 10 пассажиров получили травмы, в их числе — двое детей. Специалисты ГСЧС спасли из покореженной маршрутки мальчика, ориентировочно 10-летнего возраста, и извлекли тела погибших. Всего в маршрутном автобусе находились 20 человек — водитель и 19 пассажиров.

Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницы Житомира.

В полиции Житомирщины рассказали, что среди травмированных детей девочка 2017 года рождения, которая проживает в с. Гульская Новоград-Волынского района, а также мальчик, которому на вид около 13 лет.

"Дети в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение областной детской больницы", — говорится в сообщении.

В то же время по данным главы Ровенской ОГА Алексея Муляренко, в результате ДТП на трассе Киев-Чоп погибли два ребенка. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

Отметим, что местное издание zhitomir.info публикует видео с места смертельного ДТП на трассе Киев-Чоп:

В Житомирской и Ровенской областях объявили День траура

Глава Ровенской ОГА Алексей Муляренко сообщил в Facebook о подписании распоряжения о трехдневном трауре в регионе. Глава Житомирской ОГА Игорь Гундич также распорядился о трауре 21 июля.

"Авария на дороге Киев-Чоп на территории Житомирской области. Маршрутка с пассажирами, следующая в Ривненском направлении, въехала в грузовик. 10 погибших в ДТП... Среди них — двое детей. 21 июля в Житомирской области — День траура по погибшим. Выражаю соболезнования родным и близким", — написал Гундич в Facebook.

Гундич также добавил, что выехал на место аварии и пообещал сделать все от него зависящее для предоставления необходимой помощи близким погибших.

Второе кровавое ДТП с маршруткой за день

ДТП в Житомирской области, в результате которого погибли 10 человек, а столько же получили травмы, было не первой серьезной аварией за день.

В тот же день рано утром в Николаевской области на трассе Киев-Одесса неподалеку от пгт Кривое Озеро произошло еще одно ДТП с микроавтобусом на белорусских номерах и фурой, в результате которого погибли пятеро человек, еще 12 госпитализированы.

В Министерстве инфраструктуры назвали причины смертельных ДТП с маршрутками

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна причиной смертельных ДТП в Украине в пятницу, 20 июля, в результате которых погибли 15 человек, стало грубое нарушение правил дорожного движения.

"Ужасные ДТП забрали жизни 15 человек. Более десяти травмированы. В обоих случаях причиной автоаварий стало грубое нарушение правил дорожного движения", - написал Омелян в Facebook.

По его словам, для расследования аварий правительственная комиссия проведет заседание.

В то же время в Министерстве внутренних дел сообщили о том, что собирают срочное совещание для обсуждения усиления мер безопасности на дорогах после двух трагических ДТП, которые унесли жизни 15 человек.

Особое внимание на собрании будет уделено безопасности пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба МВД.

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