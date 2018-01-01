На Донбассе мэр города подделывал документы ради поездки в аннексированный Крым

Чиновника на нарушении закона "спалила" прокуратура.

Андрей Аксенов,мэр Доброполья vlada.io

Следователи прокуратуры Донетчины объявили о том, что подозревают в подделке документов для незаконного посещения аннексированного РФ полуострова Крыма главе горадминистрации Доброполья Андрею Аксенову.

Соответствующее сообщение в среду, 16 мая, опубликовала пресс-служба надзорного ведомства. Согласно обнародованным данным, Аксенов также осуществил подделку табелей учета рабочего времени – для сокрытия факта своей поездки в Крым по личным делам.

"На основании поддельных официальных документов чиновнику были начислены и выплачены бюджетные средства", − заявили в прокуратуре.

Кроме того, по словам следователей, с целью сокрытия фактов своего отсутствия на рабочем месте Аксенов в мае минувшего года предоставил в канцелярию городского совета фальшивый официальный документ - листок нетрудоспособности.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что Андрей Аксенов является гражданином России.

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