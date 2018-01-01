На Донбассе обострились боевые действий: в разведке названы потери противника

Вчера террористы, в частности, открывали огонь из артиллерии.

Вчера на Донбассе, по данным разведки, уничтожен один боевик vk.com/crimea_this_ua

В четверг, 7 июня, на Донбассе в районе операции Объединенных сил увеличилась интенсивность боевых действий, террористы 37 раз нарушали режим прекращения огня, украинские воины давали адекватный ответ противнику.

Во время боев четверо защитников Украины получили ранения, по данным разведки, уничтожен один враг, два — ранены, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

"Российско-оккупационные войска десять раз применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибром 120 и 82 мм и два раза артиллерию калибром 122 мм", — отмечается в сообщении.

На Луганском направлении наиболее активно боевые действия шли в районах Крымского и Новотошковского, там на протяжении суток террористы четыре раза использовали минометы и танк.

На Горловском направлении бои не прекращаются вблизи Зайцево, а на Донецком направлении — в районе Каменки. На Мариупольском направлении есть признаки обострения ситуация у Водяного и Лебединского, возле них за сутки противники выпустили по меньшей мере 85 мин и снарядов.

Вчера на Донбассе, по данным разведки, уничтожен один боевик Скриншот с facebook.com/pressjfo.news

Напомним, 31 мая на Донбассе подразделения ООС вели активную оборону, по данным разведки, уничтожены два боевика, а еще два — получили ранения, ликвидированы пять единиц техники, в том числе два грузовика с боеприпасами.

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