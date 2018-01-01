На Донбассе обострились боевые действий: в разведке названы потери противника

Вчера террористы, в частности, открывали огонь из артиллерии.
Во время боев четверо защитников Украины получили ранения, по данным разведки, уничтожен один враг, два — ранены, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.
"Российско-оккупационные войска десять раз применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибром 120 и 82 мм и два раза артиллерию калибром 122 мм", — отмечается в сообщении.
На Луганском направлении наиболее активно боевые действия шли в районах Крымского и Новотошковского, там на протяжении суток террористы четыре раза использовали минометы и танк.
На Горловском направлении бои не прекращаются вблизи Зайцево, а на Донецком направлении — в районе Каменки. На Мариупольском направлении есть признаки обострения ситуация у Водяного и Лебединского, возле них за сутки противники выпустили по меньшей мере 85 мин и снарядов.
Напомним, 31 мая на Донбассе подразделения ООС вели активную оборону, по данным разведки, уничтожены два боевика, а еще два — получили ранения, ликвидированы пять единиц техники, в том числе два грузовика с боеприпасами.
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