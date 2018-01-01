На канале Порошенко поведали о 400-летней войне Украины с Россией

Гайдукевич выразил мнение, что вооруженный конфликт на Донбассе - "то же самое, что делал Сагайдачный под стенами Кремля".

В эфире "5 канала", который принадлежит президенту Петру Порошенко , телеведущий Виталий Гайдукевич заявил, что война Украины с Россиией продолжается уже 400 лет.

Началом "большой освободительной войны" между Украиной и Россией Гайдукевич назвал поход гетмана Петра Сагайдачного на Москву в 1618 году (происходил в рамках русско-польской войны, в которой казаки воевали на стороне Речи Посполитой. - Прим.).

Гайдукевич выразил мнение, что вооруженный конфликт на Донбассе - "то же самое, что делал Сагайдачный с казаками под стенами Кремля" и "войска Ивана Выговского под Конотопом". "Кстати, сегодня праздник - 359 лет назад московитов разгромили под Конотопом. Это то, что делали отряды Болбочана в Крыму или части генерала Омеляновича-Павленко в первом рейде зимнего похода", - сказал Гайдукевич.

Что касается Крыма, то речь идет о Крымском походе армии УНР под руководством Петра Болбочана в 1918 году для свержения советской власти и взятия полуострова под свой контроль. Поход не увенчался успехом, а Болбочан позже был расстрелян по приказу Симона Петлюры.

Напомним, ранее Петр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину.

"28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. В Украине есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот", - сказал он.

Президент подчеркнул, что у всех государств есть право на независимую церковь, но Украине пытается помешать Россия. "Российская церковь - церковь страны-агрессора. Украинская церковь - церковь для украинцев", - сказал он.

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