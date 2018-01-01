На Луганщине горе-мать бросила коробку с грудным ребенком на автовокзале

Инфомрацию об инцидента распространили луганские полицейские.
Соответствующее сообщение на своей странице в Facebook опубликовала спикер Главка Нацполиции по Луганской области Татьяна Погукай.
"Сотрудники луганской милиции обращаются к гражданам за помощью в розыске женщины, которая ночью вблизи автостанции Троицкого в картонной коробке оставила свою новорожденную девочку. Примерный возраст девочки - один месяц", - говорится в тексте.
По словам Погукай, жизни ребенка ничего не угрожает. Девочка сейчас находится под наблюдением медиков.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве мать-"кукушка" из "ЛНР" бросила дочь в хостеле.