На Луганщине горе-мать бросила коробку с грудным ребенком на автовокзале

Неподалеку от автовокзала поселка городского типа Троицкое, что в Луганской области, неизвестная женщина оставила в коробке своего грудного ребенка − девочку.

Соответствующее сообщение на своей странице в Facebook опубликовала спикер Главка Нацполиции по Луганской области Татьяна Погукай.

"Сотрудники луганской милиции обращаются к гражданам за помощью в розыске женщины, которая ночью вблизи автостанции Троицкого в картонной коробке оставила свою новорожденную девочку. Примерный возраст девочки - один месяц", - говорится в тексте.

По словам Погукай, жизни ребенка ничего не угрожает. Девочка сейчас находится под наблюдением медиков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве мать-"кукушка" из "ЛНР" бросила дочь в хостеле.