На Одесчине выпал "ржавый" снег, изрядно напугал местных жителей: фото

Осадки необычного цвета исследовали в Дунайской гидрометобсерватории.

На Одесчине выпал снег необычного цвета фото: dumskaya.net

В пятницу утром, 23 марта, в южных районах Одесской области выпал снег необычного цвета — желтоватого.

"Ржавые" осадки изрядно напугали местных жителей, пишет "Думская".

По ее данным, в мэрии Измаила сообщили, что направили образцы снега, в частности, в Дунайскую гидрометеоролическую обсерваторию с просьбой провести исследования.

Специалисты гидрометобсерватории уже выяснили, что кислотность представленных образцов нейтральная, в них есть частицы песчано-глинистых фракций, из-за которых снег и приобрел необычный цвет.

Примеси были принесены сильными ветрами, которые были накануне. "Опасности для людей, животных и растений осадки не представляют", — узнало издание.

На Одесчине выпал снег необычного цвета фото: dumskaya.net

Напомним, 18 марта в Станично-Луганском районе Луганской области выпал снег необычного цвета — от бежевого до темно-коричневого — из-за наличия в нем песчаных примесей, которые были принесены сильными ветрами.