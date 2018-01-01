На Прикарпатье выпал черный снег, опубликовано видео

Жители города несколько лет жалуются на выбросы Бурштынской ТЭС.

Черный снег на Прикарпатье Скриншот

В городе Бурштын Ивано-Франковской области выпал снег темного цвета, местные жители винят в этом выбросы местной ТЭС.

Авторы видео на YouTube показывают, что под плотной темной поверхностью находится белый снег.

Как пишет Kurs, жители города несколько лет жалуются на выбросы Бурштынской ТЭС. Однако недавно ДТЭК "Энерго" заявила об успешной реконструкции энергоблока №10 Бурштынской ТЭС стоимостью 1,1 млрд грн.

После черного снега в Ивано-Франковской области местные жители инициировали создание экологической комиссии для проведения исследований по выбросам Бурштынской ТЭС. При этом в ДТЭК "Энерго" заявили, что на Бурштынской ТЭС была проведена реконструкция энергоблока, на котором был установлен новый электрофильтр, благодаря чему уровень выбросов ТЭС снизился до европейских норм.