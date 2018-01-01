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Нардеп-радикал намерен добиться запрещения Марша равенства через суд

Сегодня, 21:50

Народный избранник сетует на нарушение "традиционных ценностей".

 

Марш равенства
Радикальная партия требует запрета КиевПрайда "УНИАН"
Народный депутат Украины от фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук за два дня до проведения Марша равенства в Киеве подал иск суд, в котором требует запретить проведение мероприятия.

"Мне все равно, кто из них с кем спит, это их право, но также мое право, которое они нарушают, пропагандируя сексуальные извращения при воспитании своих детей на традиционных для нашего народа семейных ценностях. И таких, как я, украинских традиционалистов - подавляющее большинство. То есть агрессивное меньшинство нарушает права большинства, недопустимо!", - написал он в Facebook.

По словам Мосийчука, "проведение гей-парада в столице представляет угрозу общественному порядку, жизни и здоровью украинцев".

"Если хотят, пусть ходят-бродят где-то в поле за пределами города", - написал он.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, в Киеве пройдет ежегодный гей-парад "Марш равенства в поддержку ЛГБТ". В этот день в городе перекроют три центральные станции метрополитена.

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Игорь Мосийчук, Марш равенства, КиевПрайд, гей-парад, суд, иск, Радикальная партия, запрет
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