Нардеп-радикал намерен добиться запрещения Марша равенства через суд

Народный депутат Украины от фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук за два дня до проведения Марша равенства в Киеве подал иск суд, в котором требует запретить проведение мероприятия.

"Мне все равно, кто из них с кем спит, это их право, но также мое право, которое они нарушают, пропагандируя сексуальные извращения при воспитании своих детей на традиционных для нашего народа семейных ценностях. И таких, как я, украинских традиционалистов - подавляющее большинство. То есть агрессивное меньшинство нарушает права большинства, недопустимо!", - написал он в Facebook.

По словам Мосийчука, "проведение гей-парада в столице представляет угрозу общественному порядку, жизни и здоровью украинцев".

"Если хотят, пусть ходят-бродят где-то в поле за пределами города", - написал он.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, в Киеве пройдет ежегодный гей-парад "Марш равенства в поддержку ЛГБТ". В этот день в городе перекроют три центральные станции метрополитена.