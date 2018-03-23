"Олегу везет". В НАБУ сделали секретным расследование лотерейных выигрышей Ляшко

Представители ведомства ответили на вопрос украинских журналистов.

Олег Ляшко Фото: Facebook

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) отнесли данные о расследовании по поводу серии выигрышей в лотерею лидера "Радикальной партии" и нардепа Олега Ляшко к "тайной информации".

Такой ответ в ведомстве дали на запрос, поступивший от портала "Украинская правда".

"Детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №42017000000000994 от 29 марта 2017 года по признакам возможного совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 и 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации), ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины [...] Предоставить другую информацию о ходе досудебного расследования не представляется возможным, в связи с необходимостью сохранения тайны досудебного расследования"", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Сети набрала популярность песня-пародия, посвященная выигрышам Ляшко в лотерею.