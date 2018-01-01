Операция Объединенных сил на Донбассе. В разведке назвали потери боевиков

Вчера на востоке нашей страны противник десятки раз стрелял, использовал запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

На Донбассе вчера боевики 52 раза стреляли lug-info.com

Во вторник, 1 мая, на Донбассе боевики в районе операции Объединенных сил 52 раза обстреляли позиции украинских воинов, ранены два наших защитника.

Террористы 13 раз открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, говорится на странице ООС в Facebook.

По его данным, в разведке сообщили, что "противник понес потери — четыре боевика".

"Самые активные боевые действия продолжались в районах… Авдеевки, шахты "Бутовка", Марьинки, Светлодарска, Луганского, Лебединского, Старогнатовки, Невельского", — отмечается в сообщении.

В 23 часа враг, "грубо нарушая международное гуманитарное право", из 152-мм артиллерии бил по Троицкому. "Российско-террористические войска выпустили по мирному поселку, где нет позиций украинских подразделений, 15 снарядов", — подчеркнули в ООС.

На Донбассе вчера боевики 52 раза стреляли Скриншот с facebook.com/pressjfo.news

Напомним, 30 апреля президент Петр Порошенко объявил, что вместо антитеррористической операции, которая началась в апреле 2014 года, на Донбассе стартовала операция Объединенных сил. По его словам, АТО выполнила свои задачи.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram