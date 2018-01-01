Оставшиеся без жилья офицеры флота пригрозили Порошенко возвращением в Крым

Фотокопия открытого письма моряков появилась в распоряжении одесских журналистов.

Украинский военный корабль "Гордон"

Группа вышедших в 2014-м Крым флотских офицеров обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с открытым письмом, в котором содержится просьба в кратчайшие сроки предоставить им жилье взамен брошенного ими на полуострове.

В открытом письме моряки отмечают, что в 2014-м году они выполнили указания командования и покинули Крым после российской аннексии, бросив свое личное имущество и служебное жилье. С тех пор руководство страны не совершило никаких шагов для обеспечения служащих военно-морских сил квартирами, сообщает "Думская".

"Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны… Надеемся, что руководство государства не останется в стороне в решении вопроса семей военных моряков и не будет подталкивать военнослужащих ВМС после увольнения в запас, вместе с семьями возвращаться в оккупированный Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса, что наталкивает на опасность как собственную жизнь военных, так и жизнь наших семей", — говорится в письме, подписаном тридцатью пятью офицерами.

Письмо моряков "Думская"

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВМС Украины показали "скотские" условия проживания на базе.