"Осторожнее с головой, сосудами, суставами, настроением": какой будет погода в Украине 19-22 апреля

Украинцев ждут скачки температур.
Погода в Украине 19 апреля вряд ли порадует ее жителей: украинцев ждут похолодание, дожди и сильный ветер.
"Циклон – на севере. Часть Украины – в тылу циклона, видно чистое небо, часть – в дождях. 19 апреля этот циклон, раскручиваясь, будет определять погоду в большинстве наших областей", – написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее данным, ожидаются дожди – от небольших до умеренных на востоке и северо-востоке. В западных областях существенных осадков не предвидится.
"Ветер задует с северо-запада и очень прилично, поэтому закутайтесь завтра плотнее и особенно утром не старайтесь с прическами, все равно будет кучма на голове", – добавила синоптик.
При этом она предупредила украинцев о похолодании:
"В дальнейшем. Свеженько, в субботу (21 апреля) скачок температуры до +20-25 градусов, в воскресенье (22 апреля) – снова похолодание", – рассказала Диденко.
И посоветовала: "Кто чувствителен к таким весенним атмосферным залетам – не волнуйтесь, а просто немного осторожнее с головой, сосудами, суставами, настроением".
Перепады температур обещает и Укргидрометцентр (см. фото).
Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.