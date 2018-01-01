"Осторожнее с головой, сосудами, суставами, настроением": какой будет погода в Украине 19-22 апреля

Украинцев ждут скачки температур.

Погода в Украине 19 апреля вряд ли порадует ее жителей: украинцев ждут похолодание, дожди и сильный ветер.

"Циклон – на севере. Часть Украины – в тылу циклона, видно чистое небо, часть – в дождях. 19 апреля этот циклон, раскручиваясь, будет определять погоду в большинстве наших областей", – написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, ожидаются дожди – от небольших до умеренных на востоке и северо-востоке. В западных областях существенных осадков не предвидится.

"Ветер задует с северо-запада и очень прилично, поэтому закутайтесь завтра плотнее и особенно утром не старайтесь с прическами, все равно будет кучма на голове", – добавила синоптик.

При этом она предупредила украинцев о похолодании:

в целом днем 19 апреля ожидается +10-15 градусов,

на западе и юге теплее – +15-19 градусов,

и теплее – +15-19 градусов, в Сумской , Черниговской , Луганской и Харьковской областях ожидается +8-12 градусов,

, , и областях ожидается +8-12 градусов, в Киеве – +12 градусов, небольшой дождь и большой ветер.

"В дальнейшем. Свеженько, в субботу (21 апреля) скачок температуры до +20-25 градусов, в воскресенье (22 апреля) – снова похолодание", – рассказала Диденко.

И посоветовала: "Кто чувствителен к таким весенним атмосферным залетам – не волнуйтесь, а просто немного осторожнее с головой, сосудами, суставами, настроением".

Перепады температур обещает и Укргидрометцентр (см. фото).

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.