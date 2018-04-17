Погода в Украине на ближайшие 3 года: сколько протянется зима и когда ждать жары

В ближайшие три года погода в Украине будет отличаться от погоды в 2018-м: украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

Такой прогноз украинцам озвучил народный синоптик Леонид Горбань для Gazeta.ua.

2019 год

Этот год будет сырым и холодным. Причем еще менее урожайным, чем ожидается 2018-й.

Украинцев ждут частые колебания температур, в зимние морозы могут продолжаться до 25 марта.

Лето начнется с дожей. Июнь и июль прогнозируются прохладными, а с августа начнется сильная жара. Осень сначала будет сухой, а затем сырой и холодной. Зима начнется рано с плюсовой температурой, а закончится сильными морозами.

2020 год

Погода будет умеренные, чем в предыдущий год. Зима снежная и морозная. Причем холод продержится до середины марта, а потеплеет только в конце апреля.

Лето выдастся теплое, жары стоит ждать лишь с августа. Осень – холодная и сырая. Морозы возможны уже в октябре и ноябре.

2021 год

Весна будет холодная. И такое же лето: холодное, ветреное и дождливое. И лишь в июне будет умеренно тепло. Так что лето будет влажное и по мере теплое, но малоурожайное.

Такой же холодной и дождливой ожидается и осень. Зима будет долгой с сильными морозами.

"Осень в начале теплая. Затем холодная. В конце октября возможны морозы. Зима умеренная. Сначала сухая, далее холодная с большим количеством осадков. Это становится причиной большого разлива рек, что повлечет снова паводок", – рассказал Горбань.

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. По его словам, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.