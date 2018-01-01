Погода в Украине 15 июня: ждем град, жару до +35 градусов и головные боли

Прохладно будет только на западе страны.

Погода в Украине 15 июня будет неустойчивой. goodfon.ru

Погода в Украине 15 июня будет неустойчивой, метеозависимым людям стоит приготовиться к этому заранее.

15 июня грозовые дожди охватят запад, север, Полтавскую, Харьковскую, Винницкую, Черкасскую области, а также районы Кропивницкого. При этом возможны град и шквалы.

Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко.

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В то же время на юге, Луганской, Донецкой, местами в Днепропетровской областях ожидается солнечная сухая погода.

"Температура воздуха завтра днем +25-29 градусов, на юге и востоке – + 27-33 градуса, местами до + 34-35 градусов, на западе будет свежо, + 21-26 градусов", – рассказала Диденко.

Погода в Киеве 15 июня будет дождливой: прогнозируется дождь с грозой, при грозе возможно шквалистое усиление ветра. Температура воздуха будет достигать +25-26 градусов.

"Погода – неустойчивая, даже если фронты и деликатно затрагивают вашу область. Поэтому сегодня-завтра возможны головная боль, сосудисто-костные некомфорты, сонливость и временное снижение работоспособности. Апельмон уже намекает на душную и каруселеподобную погоду – минимум движения, максимум сосредоточенности", – резюмировала синоптик.

В принципе, аналогично выглядит и прогноз Укргидрометцентра:

Согласно народным приметам, 15 июня — в день Никифора — если в этот день ветер дует с запада, то в ближайшее время жди похолодания.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июнь-2018 в Украине. В первый месяц лета температура воздуха по сравнению с маем вырастет на 3-4 градуса.

Также британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

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