Погода в Украине на 13-17 июня: когда "врежет" жара и что сулят народные приметы

12 июня 2018, 16:38

Украина сейчас находится "между фронтами и дождями", предупредила Диденко.

  • Укргидрометцентр обещает теплую, местами дождливую погоду. 1zoom.ru
  • Погода в Украине 13 июня. УНИАН
  • Погода в Украине 14 июня. УНИАН
  • Погода в Украине 15 июня. УНИАН
  • Погода в Украине 16 июня. УНИАН
  • Погода в Украине 17 июня. УНИАН

Укргидрометцентр обещает теплую, местами дождливую погоду. Впрочем, к концу недели осадки прекратятся.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что Украина на данный момент находится "между фронтами и дождями".

Погода в Украине 13 июня

Погода в Украине 13 июня будет "плаксивой". Дожди с грозами ожидаются на западе и севере Украины, рассказала Диденко. Осадки вероятны также в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

Большинство юга и востока – сухо.

"Температура завтра "врежет" до жары в южной части, +28-33 градуса. На остальной нашей территории – комфортно, +23-27 градусов", – написала Диденко на своей странице в Facebook.

В Киеве 13 июня местами дождь, гроза. "Дневная температура воздуха будет сдержанней, +24-25 градусов. Атмосфера умеет сосчитать до десяти, прежде, чем "раскричаться" дождем или грозой, подумает, подтянет фронта, соберет в кучу облака. И нам так часто надо – посчитать хотя бы до десяти", – резюмировала синоптик.

Погода в Украине 14 июня

В четверг в Украине ожидаются дожди, пишет УНИАН. Ночью по стране +13-18 градусов, днем на востоке до +32 градусов.

Погода в Украине 15 июня

В пятницу местами пройдут дожди с грозами. На юге Украины до +33 градусов, в остальных регионах до +29 градусов.

Погода в Украине 16 июня

16 июня в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере – до +12 градусов, на остальной территории +13-18 градусов. Днем столбики термометров покажут +23-32 градусов.

Погода в Украине 16 июня

17 июня также практически без осадков. В воскресенье ночью на востоке до +12 градусов, днем в Украине от +23 градусов до +30 градусов.

Народный прогноз

11 июня, по народному календарю, день Феодосии Колосницы. Считается, что именно в это время начинает колоситься хлеб.

12 июня – день Исакия Змеевика. В народе верят, что в этот день змеи "ходят по лесам-станицам" и убивать их крайне опасно.

13 июня — Еремея. Если ночь теплая — то жди хорошего урожая овощей. Если утром 13 июня туман — это к грибному лету. Коли дождь идет, то приметы обещают небогатый урожай.

14 июня — Устина и Харитона. Если дождь пойдет, то зарядит он до конца месяца, а если солнечно, то это к хорошему наливу колосьев.

15 июня — Никифора. Если в этот день ветер дует с запада — в ближайшее время жди похолодания.

16 июня — Луки. Если ветер дует с северо-запада — к ненастью, мокрому лету, с юга — яровым хороший рост, с востока — на болезни. Дождь зарядил на весь день — будет много грибов.

17 июня — Митрофана. Если ветер дует с севера — ожидается плохая погода.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июнь-2018 в Украине. В первый месяц лета температура воздуха по сравнению с маем вырастет на 3-4 градуса.

Также британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

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