Погода летом-2018 в Украине: когда ждать гроз и как долго продлится адская жара

Британские метеорологи из Met Office прогнозируют, что температура летом в 2018 году не превысит средний показатель за 2017 год. То есть нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

"Средняя глобальная температура будет выше нормы установленной в 1850-1900 годах на 0,88-1,12ºС, то есть от начала промышленной революции. 2018 год будет теплым по всему земному шару, но маловероятно, что побьет рекорд "адской" жары 2016 года. И этому есть научное объяснение. Прогнозы на лето 2018 указывают на более низкую температуру вод во Внутритропической зоне конвергенции", – цитирует британских метеорологов meteoprog.ua.

Точку зрения британских коллег поддерживают и украинские синоптики метеорологи.

При этом, что касается конкретно погоды летом-2018 в Украине, то в июне нашу страну посетят как холодные, так и теплые атмосферные фронты. Поэтому будет хватать пасмурных и грозовых дней.

В июле ожидается повышенная температуры воздуха. Второй месяц лета обещает стать самым жарким для украинцев. Прогнозируется, что температура воздуха будет выше на +1,5-2,5ºС от средней климатической нормы.

Июль-август будут засушливыми, осадков выпадет меньше нормы. Отсюда повышенный риск возгораний и природных пожаров. В то же время стоит отметить, что ранее заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Национальной академии наук нашей страны, синоптик Вазира Мартазинова заверяла, что летом 2018 года больше всего осадков следует ожидать именно в августе.

По предварительным прогнозам, жарче всего будет на юге и востоке Украины. Столбики термометров максимально доползут до отметок в +38-42ºС. "Но, к счастью, таких дней будет немного", – успокоили синоптики.

Тем не менее, долгосрочные прогнозы погоды опираются на глобальные климатические факторы и невозможно учесть непредсказуемые явления, поэтому прогноз может меняться, добавили они.

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.