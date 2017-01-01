"Погулял, блин, по Крещатику". Журналист росТВ пожаловался на депортацию из Украины

Российский журналист на своей странице в Instagram рассказал, что прилетел в Украину из Стамбула.

Пакшин хотел провести в украинской столице ночь Instagram

На территорию Украины не впустили корреспондента российского медиахолдинга ВГТРК Олега Пакшина.

Журналист на своей странице в Instagram рассказал, что прилетел в Украину из Стамбула с туристическими целями, и уже почти сутки находится в аэропорту "Борисполь".

"Погулял, блин, по Крещатику! Сижу в Борисполе, жду депортации в Стамбул!" — подписал Пакшин снимок решения об отказе во въезде в Украину.

Журналист объяснил в комментариях, что хотел провести в украинской столице одну ночь и днем улететь. Обратный билет у него был из аэропорта "Киев".

Как рассказал Пакшин по телефону в эфире телеканала "Россия-24", когда сотрудники приграничного контроля узнали его место работы, было "очень много вопросов". Именно с этим журналист и связывает основную цель его недопуска в Украину.

Корреспондент также отметил, что после собеседования ему выдали решение о недопуске в страну, в качестве причины указав, что он не может "подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины".

Instagram

Напомним, ранее из Украины выдворили двух российских журналистов.