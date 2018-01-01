"Полиция с народом". В Сумах копы мутузили и измывались над бездомным: видео

Просто-таки вопиющий инцидент случился в одном из городских дворов.
В записи четко видно, что мужчина не проявляет никакой агрессии и не сопротивляется сотрудникам полиции. Тем не менее, девушка-коп пинает его ногой и наступает ему на ступки − даже несмотря на то, что он босой.
Далее, после того, как авторы видеоролика сделали патрульным замечания, патрульная в грубой форме дала им понять, что мнение со стороны ее волнует в самую последнюю очередь.
Напомним, ранее в Виннице водитель получил кулаком в лицо от пока за отказ выйти из машины.
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