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"Полиция с народом". В Сумах копы мутузили и измывались над бездомным: видео

Сегодня, 14:40

Просто-таки вопиющий инцидент случился в одном из городских дворов.

Копы сумы
Скриншот из видео
В сети на портал YouTube "залили" видеоролик, на котором, по словам очевидцев, в Сумах двое патрульных копов невозбранно издеваются над бездомным.

В записи четко видно, что мужчина не проявляет никакой агрессии и не сопротивляется сотрудникам полиции. Тем не менее, девушка-коп пинает его ногой и наступает ему на ступки − даже несмотря на то, что он босой.

Далее, после того, как авторы видеоролика сделали патрульным замечания, патрульная в грубой форме дала им понять, что мнение со стороны ее волнует в самую последнюю очередь.

Напомним, ранее в Виннице водитель получил кулаком в лицо от пока за отказ выйти из машины.

 

 

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Теги:  
Сумы, полиция, копы, патрульные, видео, YouTube
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