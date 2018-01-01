Простились президент и премьер. В Киеве похоронили Мирослава Поповича

В столице с ученым прощались в конференц-зале Национальной академии наук Украины.

В столице попрощались с Мирославом Поповичем УНИАН

Во вторник, 13 февраля, в Киеве на Байковом кладбище похоронили заслуженного деятеля науки, академика, директора Института философии им. Григория Сковороды — Мирослава Поповича

В столице с ученым пришли попрощаться много людей, в частности, президент Петр Порошенко, а также премьер-министр Владимир Гройсман, говорится в сюжете ТСН.

Траурное мероприятие прошло в конференц-зале Национальной академии наук Украины, говорится на сайте главы государства.

"Сегодня Украина прощается со своим великим сыном Мирославом Владимировичем Поповичем. Трудно преувеличить масштаб этой личности и дел, которые он сделал для возрождения Украины, украинского духа, украинской морали", — заявил президент.

В столице попрощались с Мирославом Поповичем president.gov.ua

Напомним, Мирослав Попович умер 10 февраля в Киеве на 88-м году жизни в своей квартире. Позже журналист Василий Зоря написал, что в столице в честь академика могут переименовать одну из улиц.