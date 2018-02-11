"Переименуют в его честь улицу". Журналист назвал дату похорон Мирослава Поповича

Скончавшегося накануне заслуженного деятеля науки, академика, директора Института философии имени Г. С. Сковороды Мирослава Поповича похоронят 13 февраля в Киеве на Байковом кладбище.

Кроме того, возможно произойдет переименование одной из столичных улиц в честь Поповича, рассказал журналист Василий Зоря в Facebook.

"По предварительной информации, похороны состоятся на Байковом кладбище во вторник, 13 февраля. Одну из улиц в Киеве переименуют в его честь", — написал Зоря.

Напомним, Мирослав Попович скончался в своей квартире на 88 году жизни.