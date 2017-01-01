"Пусть нас услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск". Порошенко поздравил украинцев с Новым годом

Президент пожелал украинцам мира, счастья и благополучия.

Порошенко вспомнил оккупированые территории

В своем новогоднем поздравлении глава государства призвал порадоваться за соотечественников, которые на днях вернулись из плена к родным и близким. "Слава Богу, накануне праздников их удалось-таки вырвать из вражеских застенков", - сказал Петр Порошенко.

Главнокомандующий также поздравил с праздником украинских воинов. "Они надежно держат оборону на восточных рубежах. А мы и в дальнейшем будем укреплять новую армию, - нашу гордость и нашу славу", - отметил он.

Президент вспомнил оккупированные территории на востоке страны и Крым. "Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом - Украина ... А грабителя, который разорил наш дом - наступит время - прогоним и накажем", - заявил Порошенко.

Он "отправил" праздничные поздравления и международным партнерам. "Соединенные Штаты только обнародовали решение о поставках нам современного оборонительного оружия. Шаг в этом направлении сделала Канада и другие страны. Евросоюз также продлил санкции против страны-агрессора. И будто под елку легло решение Стокгольмского арбитража. Оно защитило нас от крайне невыгодных условий газового контракта девятого года", - сказал глава государства.

Президент также вспомнил о безвизе и пообещал обеспечить политические условия, необходимые для экономического роста.

"У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, - следует забирать спички. А по тем, кто будет нападать на нас извне, - наоборот, открывать огонь. И как зеницу ока беречь наше единство. Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы - наш главный ресурс. И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас", - резюмировал Порошенко.