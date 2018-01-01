Разбитые головы и переломы. Активисты показали пострадавших при сносе палаточного городка у Рады

У одного из пострадавших диагностировано внутреннее кровоизлияние.

В субботу, 3 марта, в результате сноса палаточного городка у Верховной Рады 9 активистов движения "Визволення" доставили в больницы.

"У всех обнаружены травмы головы, множественные переломы рук и ног. А у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние", — говорится в сообщении "Визволення" в Facebook.

Отмечается, что в городской клинической больнице Киева №17 (пер. Лабораторный, 20) сейчас находятся восемь активистов движения, в том числе четверо участников боевых действий Юрий Дикий (позывной "Дикий"), Юрий Маркевич (позывной "Мазур"), Виталий Заверуха (позывной "Медляк"), Евгений Русин (позывной "Мародер"), Иван Украинец, Владимир Николаець, Павел Реутов и Олег Покляцкий.

Сообщается также, что активиста Ореста Слободяна (позывной "Орест") медики забрали на операцию в Александровскую клиническую больницу.

Также активисты выложили видео зачистки правоохранителями палаточного городка:

В то же время полиция в Сети также опубликовала видео сноса палаточного городка под зданием Верховной Рады.

"Сегодня, 3 марта, на основании решение суда полиция проводит следственные действия по ул. Грушевского возле здания парламента. Процессуальные действия продолжаются в рамках уголовных производств, которые расследуют следователи столичной полиции. Именно по их требованию и был обеспечен доступ правоохранителей на территорию палаточного городка", — говорится в комментарии к видео.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате зачистки палаточного городка у Рады были задержаны более 100 человек.