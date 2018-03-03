Стычки под Радой: есть пострадавшие, задержаны десятки жителей палаточного городка

В субботу, 3 марта, в центре Киева возле палаточного городка под Верховной Радой произошли стычки между полицией и протестующими, с обеих сторон есть пострадавшие, диагнозы — черепно-мозговые травмы, газовые ожоги.

В ходе противостояний протестующие подожгли шины, пишет "Украинская правда" со ссылкой на слова очевидцев.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в Facebook написал, что согласно постановлению суда полиция проводила следственные действия под парламентом в рамках расследования нескольких уголовных производств.

Заместитель председателя Национальной полиции — начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что в ходе следственных действий правоохранителям пришлось задержать 50 жителей палаточного городка, их доставляют в райуправление полиции, говорится на сайте Нацполиции.

"Полиция пришла под ВР в палаточный городок проводить следственные действия в ряде уголовных дел. В ответ на это люди из городка начали жечь шины… демонтаж городка не является целью полиции. Правоохранители освобождают проезжую часть улицы Грушевского. Проезд перекрыт. Палаточный городок окружен полицией со всех сторон", — узнало издание.

Позже Шевченко добавил, что на улице Грушевского следственно-оперативная группа нашла два предмета, похожих на гранаты.

Напомним, с 17 октября 2017 года под стенами Верховной Рады проходит акция протеста в поддержку так называемой "большой политической реформы", ее участники, в частности, требовали снятия депутатской неприкосновенности, изменения избирательной системы и создания Антикоррупционного суда.